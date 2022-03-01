В Челябинске отменен концерт Венского филармонического оркестра

Музыканты не смогли вылететь из Европы

Концерт Венского филармонического Штраус оркестра в Челябинском театре оперы и балета был запланирован на 15 марта. Сегодня, 1 марта, появилось сообщение, что продажи билетов приостановлены.



Вчера, 28 февраля, музыканты должны были вылететь из Австрии в Москву, где должны были состояться два концерта. В общей сложности гастрольный тур включал около десяти российских городов, в том числе и Челябинск. Но вчера, уже с билетами и визами на руках, оркестр вылететь не смог: отменены рейсы.



«В понедельник стало известно, что прямые рейсы в Россию отменены. А менять билеты и искать подходящие стыковки оказалось не только логистически сложно (осталось две-три возможных точки пересадок), но и дорого. Цены выросли в разы. В оркестре больше тридцати человек. Изменения маршрутов и цен серьезно меняют экономику всего тура. Музыканты очень хотели приехать, это и в их интересах. Но вчера было принято решение о переносе тура», — сообщил Первому областному информационному агентству директор компании «Городские зрелищные кассы» Илья Белов.



О новой дате концерта организаторы пока не говорят. Все купленные билеты будут действительны.

