11 августа в ресторане Paulaner Brauhaus должен был состояться сольный концерт стендап-комика, резидента LiteStandUp, победительницы шоу «Открытый микрофон» на канале ТНТ Елены Новиковой.
Об отмене выступления Первому областному информагентству сообщили в администрации заведения.
«Концерт не состоится. Причины нам неизвестны. По предварительной информации, мероприятие переносится на сентябрь. Все купленные билеты останутся действительны», — прокомментировали в Paulaner Brauhaus.
Профессиональная актриса Елена Новикова стала популярной не только после победы в «Открытом микрофоне», где она была самой возрастной участницей и честно рассказывала о мужьях, взрослых и невзрослых детях, сексе и кредитной истории, но главным образом после сериала «Я не шучу», к которому написала сценарий и исполнила главную роль.
Дата сентябрьского концерта Елены Новиковой в Челябинске пока неизвестна.
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