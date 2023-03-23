В челябинском Доме архитектора 24 марта открывается выставка «Присутствие». Творческая история посвящена повседневности и пустоте, упакованной в плакаты, арт-объекты и выставочные образцы.
Как-то два дизайнера-архитектора Никита Морозов и Андрей Большаков придумали группу «Метаграфика». Это творческий проект, в основе которого — размышления об окружающей среде, поиск пустых форм и пространств, которые можно наполнить смыслом. Не только в физическом смысле, но и ментальном — укрыть плоскость рисунками, добавить тишине диалога, а неловкому молчанию — душевности. Ребята, которые занимаются архитектурой, графическим и интерьерным дизайном, придумали, как с помощью картинок, шрифтов, линий и вещей показывать эти пустоты в нашей жизни, и очень концептуально собрали это в единую выставку «Присутствие».
«Границы профессии стали настолько размыты, что каждому сегодня выпадает шанс сделать свой выбор, выставить свои границы охвата архитектуры, а может, и не выставлять их», — говорят авторы выставки.
Название «Присутствие» тут не случайно — это ключевое слово, которое объяснит гостям проекта все происходящее — быть внимательнее к близким, замечать детали, реагировать на случайные мелочи в жизни, будь то солнечный зайчик, воспоминание о лете или любимое блюдо. Работы выставки «Присутствие» отличаются друг от друга по форме, материалам и масштабам, но тема — общая.
Посмотреть на размышления архитекторов о чувстве и восприятии среды можно 24 марта в 19:00. И каждый день после — в Доме архитектора.
Возрастное ограничение выставки 12+.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Телефакт. Миасс Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес Суперстар