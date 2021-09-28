В Челябинске открывают школу театральных блогеров

Проект запускают за месяц до фестиваля «Камерата», который состоится с 3 по 8 ноября в Камерном театре

Межрегиональная образовательная программа «Школа театрального блогера» открывается в Челябинске в рамках XV фестиваля «Камерата». Это проект Союза театральных деятелей России и Ассоциации театральных критиков для всех, кто любит ходить в театр и хочет об этом писать. Участие в проекте бесплатно и не предполагает ни профессиональных, ни возрастных, ни гендерных ограничений.

В Челябинске «Школой театрального блогера» будет руководить театральный критик, эксперт и член жюри главных российских театральных фестивалей Владимир Спешков. В программу включены встречи с режиссерами, актерами, критиками, присутствие на открытых репетициях, обсуждение спектаклей и рецензий. Предполагается, что после октябрьских штудий челябинские блогеры вольются в команду фестиваля «Камерата» и будут вести хронику событий.

Подробности участия — на сайте Камерного театра, заявки от всех продвинутых зрителей, которые пишут или хотят писать о театре, принимают до 4 октября.

Межрегиональная образовательная программа «Школа театрального блогера», основанная критиком Глебом Ситковским и продюсером Евгенией Шерменевой, уже была реализована в Воронеже, Пскове, Омске, Красноярске, Новосибирске, Перми, Казани, Тюмени, Улан-Удэ.