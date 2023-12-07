В Челябинске открывается выставка «Время льда. История фигурного катания в России»

Проект приурочен к чемпионату России по фигурному катанию

14 декабря в парке «Россия — Моя история» открывается выставка, посвященная истории фигурного катания. Экспозиция подготовлена сотрудниками мультимедийного парка, Объединенного государственного архива Челябинской области и Федерации фигурного катания Челябинской области и приурочена к чемпионату России по фигурному катанию, который состоится в Челябинске в конце декабря.

Проект «Время льда. История фигурного катания в России» охватывает историю фигурного катания с момента его становления до современности и рассказывает об особой популярности этого вида спорта, который стал и культурным феноменом.



«Фигурное катание в России не просто зимняя забава, этот вид спорта уже давно является частью культурного кода почти каждого гражданина нашей страны. Первоначально может показаться, что фигурное катание — это лишь большой набор виртуозных спортивных элементов на льду, но это не совсем так. Новый выставочный проект мультимедийного исторического парка — это уникальное соединение истории, спорта, зрелищных моментов и технологий», — говорит директор челябинского исторического парка «Россия — Моя история» Полина Глинских.

Отдельно представлена и история фигурного катания в Челябинской области. Выставка продлится с 14 декабря по 4 февраля, сообщает министерство культуры Челябинской области.