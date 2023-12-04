В Челябинске открывается выставка старинных елочных игрушек

Это традиционная предновогодняя экспозиция в Историческом музее Южного Урала

Музей подготовил экспонаты, которые создадут представление о том, как и чем украшали елку сто лет назад: например старинные елочные игрушки из ваты, бумаги, дрезденского картона и стекла, а также из проволоки, стеклянные елочные украшения, которые мастера выдували когда-то в Челябинске. Среди ретроукрашений есть настоящие коллекционные экземпляры.

В Детском музее (это часть Исторического музея Южного Урала) 6 декабря открывается выставка «Сверкают игрушки на елке».Гостям не только расскажут о технологиях изготовления елочных игрушек из разных материалов, но и дадут возможность изготовить собственное авторское украшение из бумаги по схемам из старинных журналов. Как правило, на такие экскурсии с мастер-классами приглашают целыми классами или группами школьников и дошкольников с традиционным фото у новогодней елки.