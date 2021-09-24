25 сентября в Челябинске начнет работать выставка «оживших картин» титанов эпохи Возрождения. Мультимедийную экспозицию оформляют на втором этаже торгового комплекса «Космос». В помещении установят экраны и проекторы, на которых будут транслировать полотна Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана и других мастеров XIII–XV веков.



Выставка создана в Иркутске несколько лет назад и с тех пор путешествует по городам России.

«Мы можем открыться в любом городе, в любом здании, где есть темное помещение. Хоть это старая каменоломня, хоть заброшенный завод, хоть торговый комплекс», — рассказывает куратор проекта Наталья Кашлева.

Купив билет, гости заходят в темное помещение с множеством экранов. За 40 минут программы диктор расскажет о десяти художниках эпохи Возрождения, а на стенах покажут крупным планом полотна живописцев. Для создания динамики картины оживили: где-то падают листья, герои картин шевелят руками или кивают головой. На подготовку такой 40-минутной программы у авторов уходит больше года.





Как рассказала Наталья Кашлева, далеко не всем нравится подобный формат мультимедийной выставки.

«У нас нет подлинников картин, только несколько репродукций. А многим людям хочется увидеть именно их. Но все полотна эпохи Возрождения находятся в разных музеях, а на нашей выставке их можно изучить всего за час», — пояснила Наталья Кашлева.

Пушкинская карта на выставке не работает. Как объяснили сотрудники экспозиции, это связано с тем, что выставка путешествует по городам России, а государственная программа рассчитана на локальные музеи.

Экспозиция проработает в Челябинске с 25 сентября по 15 ноября с 11:00 до 21:00. О других мероприятиях на этих выходных читайте в нашей афише.