В Челябинске открывается выставка о ручном труде в современном мире

Экспонаты создавали современные художники на основе старинных ремесел

В челябинском Штабе хранителей культурного наследия открывается выставка «Искусство ориентирования в неизвестности». Она подведет итог полугодовой лаборатории «Тропы» — проекту, участников которого — южноуральских художников — учили традиционным народным ремеслам. Зачем и о чем будет выставка, рассказали кураторы проекта.

Напомним, ранее корреспондент ИА «Первое областное» писал, что в Челябинске запустили обучение художников ткачеству, керамике, лоскутному шитью и деревообработке. А еще плетению гобеленов, созданию зинов (небольших книжечек ручной работы) и шитью костюмов. Все это было необходимо, чтобы освежить традиционные ремесла, привнести в них современное искусство и создать новые форматы и жанры ручного труда.

Проект получился очень психологическим: кто-то вернулся к идентичности региона, кто-то — к своим корням и предкам.

«Ремесло стало одной из троп, на которой мы учимся ориентироваться и постоянно задаем себе вопрос: „Где я?“ В процессе обучения мы поняли, что для каждого художника работа с ремеслом — попытка поиска, „починки“ того, что мы когда-то потеряли: мы ищем пути, новые правила жизни, свои корни, новые дела и методы для созидания», — поделились кураторы объединения «Клоповник».

Экспозиция расскажет, как ручной труд помогает пустить корни в своей земле. Она будет интерактивной: зрители смогут выбрать один из нескольких маршрутов, чтобы ее обойти. Также на выставке можно будет познакомиться не только с работами художников и ремесленников, но и их авторами.

«Искусство ориентирования в неизвестности» будет работать с 1 по 28 февраля. Возрастное ограничение 16+.