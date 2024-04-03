В Челябинске открывается выставка «Недаром помнит вся Россия» южноуральского художника

Михаил Воронов-Кушаковский посвятил серию картин 210-летию взятия Парижа

В четверг, 4 апреля, в Челябинске состоится открытие выставки южноуральского художника Михаила Воронова-Кушаковского «Недаром помнит вся Россия», посвященной 210-летию взятия Парижа и 450-летию Оренбургского казачьего войска. Картины представят в Доме общественного собрания — одном из старейших зданий города, сообщили в пресс-службе управления общественных связей правительства Челябинской области.

31 марта 1814 года российские войска, в числе которых было немало южноуральцев, триумфально вступили в Париж, победив армию Наполеона. Героизм воинов, проявленный в ходе той битвы, и запечатлел на 10 картинах Михаил Воронов-Кушаковский.

«Каждое произведение было написано с натуры, для чего специально были воссозданы исторические сцены: изготовлены декорации, пошиты костюмы, привлечены исторические реконструкторы»,— рассказали в ведомстве.

Выставка будет работать с 5 по 30 апреля в Доме общественного собрания на улице Труда, 98.

Кстати, у Михаила Воронова-Кушаковского в Челябинске было уже пять персональных выставок. Его картины выставлялись в галерее «Гармония», историческом музее Южного Урала и «Каменном поясе».