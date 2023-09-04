В Челябинске открывается выставка Людмилы Ковалевой «Звуки музыки»

Фотограф много лет снимает моменты выступлений артистов, музыкантов, танцовщиков, дирижеров

8 сентября в Концертном зале имени Прокофьева откроется персональная выставка руководителя Челябинского фотоклуба, репортера Людмилы Ковалевой. Ее работы, собранные под общим названием «Звуки музыки», — это портреты музыкантов, танцовщиков, драматических актеров, оперных певцов, сделанные в моменты их выступлений, триумфа, максимальной творческой сосредоточенности.

Среди ее талантливых работ есть снимок художественного руководителя и гендиректора Мариинского театра Валерия Гергиева, народного артиста России Евгения Миронова и художественного руководителя Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адика Абдурахманова… В галерее Концертного зала будут представлены 55 фотографий.



Людмила Ковалева — член Союза журналистов РФ и Международной федерации фотоискусства (FIAP), лауреат медали международных фотоконкурсов в Болгарии, Канаде, Сербии, Индонезии. Выставка — результат ее многолетней репортерской работы на концертах прославленных артистов и музыкантов.