В Челябинске открывается выставка к 90‑летию регионального Союза художников

На ней покажут картины Русакова, Вандышева, Фехнера

В Челябинском музее изобразительных искусств 26 февраля открывается масштабный выставочный проект «Союзники», приуроченный к 90‑летию Челябинского отделения Союза художников. Экспозиция представит работы классиков уральского искусства, сообщают в региональном Минкульте.

В зале архитектора Александрова будут представлены полотна за период 1930—1970‑х годов. Кураторы предлагают зрителю взглянуть на искусство тех лет сквозь призму поиска идентичности — художественной, региональной и человеческой.

Одновременно в зале Союза художников представят вторую часть выставочного проекта. Здесь челябинцам покажут работы последних десятилетий — с конца 1970‑х вплоть до сегодняшнего дня.

В экспозицию включат полотна Русакова, Вандышева, Фехнера, Сабурова, Юдакова, Челинцовой, Перовской, Сосновского, Корсунского, Руденко-Щелкан, Ткачева, Качальского.

Выставка «Союзники» будет открыта для посетителей по 29 марта (0+).