В Челябинске открывается выставка из коллекции Музеев Московского Кремля

За день до открытия экспозицию посетил губернатор Алексей Текслер

Выставка «Тебе, Небесному Царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля» откроется в Историческом музее Южного Урала 18 октября 2023 года и продлится до 21 января 2024 года. Из Москвы в Челябинск привезли семейные святыни российских монархов, вельмож и государственных деятелей. Это шестая выставка Музеев Московского Кремля в Челябинске.



Среди экспонатов, например, икона «Богоматерь Знамение» в драгоценном окладе из Архангельского собора Кремля, цата с подвесками, когда-то украшавшая список Боголюбской иконы Божий Матери в Благовещенском соборе Кремля, а также панагия, принадлежавшая выдающемуся церковному деятелю митрополиту Московскому и Коломенскому Платону.

Накануне открытия экспозицию посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, а также представители разных религиозных конфессий региона. Гостей приветствовал Архиерейский мужской хор Челябинской митрополии.

«У нас уникальная выставка. Предметы, которые представлены, принадлежали известным государственным деятелям России, начиная с XIV века. Это без преувеличения выдающиеся шедевры. Впервые на нашей уральской земле принимают такую выставку из коллекции Музеев Московского Кремля. Мы, конечно, рады, что нашему региону доверено проводить такие важные экспозиции, и готовы к дальнейшему сотрудничеству. Уверен, что зритель оценит шедевры русского искусства, их величие, значимость, масштаб. Очень важно знать и сохранять нашу историю», — отметил губернатор Алексей Текслер.

На выставке в Историческом музее Южного Урала представлено более 175 экспонатов, включая уникальные предметы из Благовещенского собора — домового храма русских великих князей и царей. Часть предметов никогда не покидали стены Музеев Московского Кремля. Директор Музеев Елена Гагарина подчеркнула, что это очень серьезная духовная выставка.

«Мы привезли не просто прекрасные произведения. Ведь любой государь принимает на себя огромную ответственность за судьбы страны, за судьбы людей, не всегда его собственных сил хватает, чтобы защитить народ. И тогда он обращается к высшим заступникам, к небесным заступникам. В своем молении получает отклик. Это произведения искусства, перед которыми молились цари и императоры. Эти произведения были частью торжественных государственных событий: не только коронаций и представления на царство, но и военных походов», — пояснила Елена Гагарина.

Елена Гагарина отметила работу челябинских коллег, в частности, мастерство реставраторов, зонирование пространства, свет, который позволил наиболее выигрышно представить золотые предметы, церковное убранство, серебряную утварь. Посетители смогут увидеть иконы, драгоценную посуду, ювелирные украшения и другие предметы, созданные лучшими мастерами конца XIV — начала XX веков.