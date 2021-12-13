В Челябинске открывается «Театральное пространство свободы»

Новый проект Алексея Тетюева будет располагаться в креативном кластере Svoboda2

Студия актерского мастерства Алексея Тетюева переезжает на новую площадку, где будет не только заниматься театральными практиками, но и играть спектакли. Проект «Театральное Пространство Свободы» — логическое продолжение семилетней истории студии. Это будет камерное помещение на сорок зрителей.



«Наш театр будет сразу за шлагбаумом, слева от входа. Вы же знаете, что по архитектурному проекту набережная продолжится до Svoboda2? Так вот, она будет упираться непосредственно в нашу дверь. Таким образом от Исторического музея, через филармонию, дорога приведет к нам, к свободе», — улыбается художественный руководитель студии, актер и режиссер Алексей Тетюев.

Сейчас в помещении идет ремонт, постепенно перевозят вещи. Студийцы рассчитывают, что успеют завершить все хлопоты по обустройству за новогодние каникулы. На 10 января запланировано первое занятие на новом месте. Сезон откроется иммерсивным спектаклем Animals, который Студия Тетюева уже играет. Но главная премьера состоится 19 февраля, после официального открытия — Алексей Тетюев ставит «Бесов» по Федору Достоевскому.



«Я хочу, чтобы новое пространство стало площадкой для театральных экспериментов. Здесь по-прежнему будут проводиться наши занятия, но мы планируем и лаборатории для актеров и режиссеров, и мастер-классы, и любые новые формы театрального самовыражения. Одно из главных направлений, которое мне хочется продвигать, — актерское мастерство как психотерапия. Как инструмент для раскрытия личности», — рассказывает Алексей Тетюев.

Одна из актрис Студии актерского мастерства, Марина Хомякова (ее сын Станислав Хомяков — актер театра «Манекен», исполнитель роли Споки в спектакле Spocky Noki), всю жизнь проработала кассиром на авторынке и мечтала играть в театре. В 56 лет за роль в спектакле Animals она получила приз в номинации «За лучшую женскую роль» на фестивале любительских театров в Белгороде. И больше Марина Хомякова кассиром не работает.



Алексей Тетюев убежден, что таков коренной принцип русского театра: там должны играть «люди с улицы», «люди с остановки», жизнь которых кардинально меняется, когда они начинают заниматься театральным ремеслом.

Официальное открытие «Театрального Пространства Свободы» запланировано на 12 февраля.