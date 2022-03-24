В Челябинске открывается театрально-исторический фестиваль «NOвый НаполеON»

На площадке музея «Россия — Моя история» покажут спектакли про Бетховена, маньяка Мэнсона и маленькую девочку

«В прошлом году на площадке музея проводился фестиваль „Наполеон и Ко“. Тогда публике показывали несколько спектаклей, основанных на судьбе конкретного персонажа, личности в истории. Наш фестиваль можно считать продолжением. Правда, концепция слегка изменилась. Мы по-прежнему говорил о личности в истории, но больший акцент делаем на человеке и человечности. В программе фестиваля есть спектакли о Бетховене или вот серийном убийце Мэнсоне. А есть нужные и важные сюжеты про маленькую девочку или простого русского мужика. Потому что историю двигают все, все мы личности в этой истории»,

— рассказывает Алексей Тетюев.

«Спектакль „51-я зима Нафанаила Вилкина“ — дипломная работа Алексея Андросова, он заканчивает режиссерский курс ГИТИСа. Спектакль вышел заметный, его приглашают на фестивали по всей стране. В 1999 году, 25 апреля, мы с ним вместе поступили в студию-театр „Манекен“. С Машей Чесноковой из „Желтого квадрата“ прямо сейчас проходим стажировку по педагогике режиссуры у Евгения Каменьковича в Москве. Все участники фестиваля — мои друзья, земляки и очень дорогие люди»,

— улыбается Алексей Тетюев.