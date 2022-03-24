В честь Всемирного дня театра в Челябинске 25 марта стартует театрально-исторический марафон «NOвый». В нем примут участие учебные студии, частные современные театры малых форм и отдельные студийные проекты.
В первые дни фестиваля на сцене выступят артисты челябинской студии-театра «Манекен» (сторителлинг-спектакль «Толстой. Притчи»), екатеринбургского театра «Желтый квадрат» (моноспектакль «Рыбы спят?») и проекта «Паноптикум Инк» («51-я зима Нафанаила Вилкина»). Каждый из этих спектаклей достаточно камерный, лишен громоздких декораций и ценность свою несет в общении актера и зрителей.
Необычный формат фестиваля придуман художественным руководителем — режиссером и актером Алексеем Тетюевым. Это он открыл Театральное пространство свободы, где актерскому мастерству учат детей и взрослых, а еще ставят необычные иммерсивные спектакли вроде «Плодушки».
«В прошлом году на площадке музея проводился фестиваль „Наполеон и Ко“. Тогда публике показывали несколько спектаклей, основанных на судьбе конкретного персонажа, личности в истории. Наш фестиваль можно считать продолжением. Правда, концепция слегка изменилась. Мы по-прежнему говорил о личности в истории, но больший акцент делаем на человеке и человечности. В программе фестиваля есть спектакли о Бетховене или вот серийном убийце Мэнсоне. А есть нужные и важные сюжеты про маленькую девочку или простого русского мужика. Потому что историю двигают все, все мы личности в этой истории», — рассказывает Алексей Тетюев.
Фестиваль пройдет в три этапа и распланирован до конца осени. Большой блок событий занят образовательной программой — мастер-классы, творческие студии и лекции. Можно поучиться искусству инсценировки у драматурга Маши Конторович или актерскому искусству у представителей «Ленкома Марка Захарова». Причем участвовать могут не только актеры или студенты творческих факультетов, а все заинтересованные процессом.
Составить насыщенную программу фестиваля было несложно. Талантливый Алексей Тетюев за годы театральной работы оброс не менее талантливыми друзьями и знакомыми.
«Спектакль „51-я зима Нафанаила Вилкина“ — дипломная работа Алексея Андросова, он заканчивает режиссерский курс ГИТИСа. Спектакль вышел заметный, его приглашают на фестивали по всей стране. В 1999 году, 25 апреля, мы с ним вместе поступили в студию-театр „Манекен“. С Машей Чесноковой из „Желтого квадрата“ прямо сейчас проходим стажировку по педагогике режиссуры у Евгения Каменьковича в Москве. Все участники фестиваля — мои друзья, земляки и очень дорогие люди», — улыбается Алексей Тетюев.
Первый этап фестиваля «NOвый» будет коротким, с 25 по 27 марта. Второй этап запланирован в июне, а третий — в августе.
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