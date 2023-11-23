В Челябинске открывается первый в сезоне каток

24 ноября начинает работу лед в парке Терешковой

Завтра, 24 ноября, в детском парке им. В. В. Терешковой состоится торжественно-музыкальное открытие катка, первого в новом зимнем сезоне.

Первый сеанс массового катания в день открытия — в 18:00, второй — в 20:00, третий — в 22:00. Развлекательная программа начнется за час до первого сеанса. Каток будет работать с 12:00 до 20:00. Полуторачасовые сеансы чередуются с получасовыми перерывами. В расписании уточняют, что первый сеанс со вторника по пятницу — бесплатный.

В пятницу и субботу каток работает дольше — до 23:00. По понедельникам лед будет закрыт на профилактику.