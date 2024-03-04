В Челябинске открывается первая персональная выставка фотографий Виктора Христенко

Деньги от продажи работ пойдут на гранты ученым ЮУрГУ

В Челябинском музее изобразительных искусств открывается фотовыставка известного политического и общественного деятеля Виктора Христенко «Я так вижу».

Фотография с детства была его страстью, но оставалась за кадром официальной биографии вице-премьера России в конце девяностых, министра промышленности и энергетики, а затем министра промышленности и торговли в 2000-х. Между тем первый снимок Виктор Христенко сделал еще пятилетним ребенком. С тех пор более чем за 60 лет героями его снимков стали тысячи людей в десятках стран, городов и деревень.

В течение двух месяцев, начиная с 8 марта, на выставке в Челябинске будут рассказаны четыре фотоистории. Первая — испанская серия под названием «Быть тореро» — посвящена непарадной части жизни одного из лучших андалузских матадоров Пепина Лирии.

С 26 марта в серии «Город» посетители увидят репортажный фотоулов из разных городов Вьетнама, Израиля, Египта, Японии, США, Португалии, Франции и России. В апреле наступит очередь экспозиции «Люди», в которой можно будет увидеть портреты из разных лет. Финальная история носит название «+/− 90». Эта серия — результат поездок в экспедиции по российской глубинке, деревням, поселкам и малым городам.

Организаторы выставки добавили, что все выставленные работы можно будет купить, собранные средства будут направлены в Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) на финансирование студенческих грантов и программ поддержки молодых ученых Урала.