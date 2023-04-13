В творческом кластере «Свободы2» на территории бывшего завода оргстекла открывается первая в Челябинске арт-оранжерея «ЛюбаПетя». Это пространство, где выращивают редкие растения, собирают коллекции необычных вещей, предлагают гостям чай, кофе и блюда авторской кухни.
Двухэтажное пространство занимает один из лофтов «Свободы2». Внутри — несколько столиков вокруг барной стойки, много растений в горшках и кадках, фотозона и выставочное пространство. За стеклами стеллажей сейчас — коллекция уникальных солонок. Часть экспонатов были сделаны еще в дореволюционной России. Несколько солонок создали известные ювелиры — Карл Фаберже, братья Грачевы, Иван Хлебников. Коллекция частная и принадлежит одному из совладельцев арт-оранжереи Егору Хребтову.
По задумке создателей, у «ЛюбыПети» можно провести свой праздник или выставку, зайти на чашку чая, побывать на творческом мастер-классе.
Официальное открытие пространства состоится сегодня, 13 апреля, в 18:00. Арт-оранжерея располагается в лофте 3.17 пятого корпуса на ул. Свободы, 2.
Мероприятие для лиц старше 16 лет.
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