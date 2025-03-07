В Челябинске открывается однодневная выставка андеграундной фотографии

Зрители смогут стать авторами

В Челябинске на один день откроется выставка-игра (16+), где каждый зритель может стать участником: принести с собой фотографии или другие объекты и внедрить их в экспозицию. Об этом сообщили организаторы.

Это будет финалом фотокружка — клуб занимался андеграундной съемкой несколько месяцев. Выставкой в галерее современного искусства Dblpa попробуют донести мысль, что андеграунд — это горизонтальное сообщество, песочница, площадка для экспериментов, где есть место веселью и странностям, и в этом его важная роль для развития искусства.

«Андеграунд дает возможность сделать первый шаг, и все, что нужно, — это осмелиться попробовать», — делятся организаторы.

Фотографии разместят самым странным и неожиданным образом: со стороны улицы, в щели в стене, на автомобильной шине, катающейся по галерее. Присоединиться смогут и люди, которые не ходили на фотокружок: принести свои фото, прикрепить их на стенах и даже разрисовать галерею.

На выставке заработает открытая дискуссия о вопросах, связанных с андеграундом в искусстве и культуре. Завершится вечер демонтажем по принципу «бери и беги» или через шуточный аукцион.