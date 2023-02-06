В Челябинске открывается новое заведение паназиатской кухни

Mr.&Mrs. Boo, по замыслу владельцев, семейное кафе с супом рамен и пельменями

Новый ресторан на северо-западе Челябинска (Молодогвардейцев, 64) открывают Артем Бугор и его жена Альбина Халитова. Артем известен в ресторанный кругах как бывший шеф-повар ресторана Gong.

В Mr.&Mrs. Boo делают ставку на паназиатскую кухню, заявляют о шести видах супа рамен и многообразии пельменей гедза, тем более что пельмени на Урале — блюдо более чем органичное. Ну и, конечно, том ям.



Артем Бугор придерживается концепции авторских заведений и считает, что сейчас время, когда гости заходят поесть не куда попало по дороге, а едут прицельно на повара, даже если заведение находится в отдаленном районе города. Владельцы уже заявляют о планах создать сеть паназиатских заведений. Открытие Mr.&Mrs. Boo намечено на 1 марта.

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