В Челябинске открывается клуб ценителей авторского кино

Каждый четверг в «Киномаксе‑Урале» будут показывать фестивальные фильмы

С 22 сентября в Челябинске стартует проект «Киноэкспертиза». Каждый четверг в одном из кинозалов «Киномакс-Урал» будут показывать фестивальное кино.

Клуб открывает Мария Онипкина, продюсер фестиваля «Человечное кино». Она будет выбирать авторские фильмы, которые не добрались до больших экранов, но собрали положительные отзывы кинокритиков и экспертов фестивалей. Так, фильм-открытие для клуба уже выбран — это будет «Ника» Василисы Кузьминой.

Для справки: «Ника» — свежая работа режиссера, посвященная девочке-вундеркинду Нике Турбиной. Она читала свои стихотворения с трибун на весь Советский Союз, а потом вдруг потеряла себя.



А в дальнейшем программа будет собираться из малоизвестных и популярных фильмов вроде первой полнометражной работы Рината Ташимова «Второе солнце». Эту картину, кстати, уже показывали в Челябинске на фестивале «Человечное кино» весной 2022 года.

После каждого показа Мария Онипкина предлагает зрителям обсудить увиденное. Не с точки зрения «нравится — не нравится». А понять, какие режиссерские ходы, художественные приемы и сюжетные повороты работают на зрительское восприятие.

«Я хочу вернуть думающего зрителя. И хотим дать возможность людям смотреть кино именно в кинотеатре. Это первая и главная задача кинотеатра, и сейчас особенно важно ее сохранить. А еще я хочу, чтобы люди перестали говорить, что у нас нет хорошего кино»,

— говорит Мария Онипкина.

Напомним, первая встреча киноклуба состоится 22 сентября в «Киномаксе-Урале» в 19:00. Возрастные ограничения в авторском кино чаще ставятся 18+, но следите за анонсами. Билеты на показ киноклуба можно приобрести в кассах кинотеатра.