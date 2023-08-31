В фойе Челябинского Молодежного театра 2 сентября открывается выставка фотопортретов известных челябинцев, снятых фотографом Катей Васильевой в средневековых образах. Выставка так и называется — «Средневековый я».
«Основная мысль, которой посвящена серия этих съемок, в том, что некий средневековый страдалец есть в каждом из нас. Я вот точно чувствую его в себе. Через фото, через визуальные образы мне увиделось классным легализовать эту самую средневековость, увидеть ее своеобразную красоту. Признать эту часть в себе и участниках проекта», — так объясняет творческий замысел автор проекта.
Фотограф Катя Васильева пояснила, что в съемках принимали участие челябинцы разных профессий, возрастов и, возможно, вероисповеданий. Среди них, к примеру, художник Руслан Султанов-Ральников, шеф-повар Виталий Сурин , мама пятерых детей и владелец студии мультипликации "Видимо-Невидимо" Мария Куличкина. Всем героям оказалась близка идея о том, что все связано со всем, о том, что все происходит одновременно, о том, что реинкарнации и перевоплощения существуют.
Серия из 22 фотопортретов челябинцев в средневековых образах будет экспонироваться два месяца. Некоторые герои будут присутствовать на открытии 2 сентября, в 17:30.
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