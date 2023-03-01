В Челябинске открывается фотовыставка «Сила в любви»

На Кировке появятся портреты девушек, чьи мужья находятся в зоне боевых действий

2 марта на Кировке в галерее «Открытый город» начнет работу фотовыставка «Сила в любви», где будут представлены портреты девушек, чьи мужья находятся в зоне боевых действий.

Это 12 фотографий, на одной из которых — сотрудница Исторического музея Южного Урала. Проект курирует заведующий отделом фотонаследия Исторического музея Южного Урала Сергей Коляскин. Осенью 2022 года он презентовал выставку «Сила в правде» с фотографиями, снятыми им в городах и селах Донецкой Народной Республики, в Харьковской и Херсонской областях.

Выставка «Сила в любви» на главной пешеходной улице Челябинска города будет работать до 31 марта.