В Челябинске открывается фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

Традиционно в первый вечер свою премьеру покажет Театр оперы и балета им. Глинки

«Этот балет хоть и основан на произведении французского композитора Адольфа Адана, но представляет собой собрание самых разных музыкальных отрывков. Когда великий Мариус Петипа, а потом и другие постановщики ставили „Корсара“, фрагменты постановки дописывали все, кто только мог. Так что это классический русский балет. Мы постарались сделать его более современным, добавили в канву совсем неожиданные элементы, даже цитаты из советского балета „Красный мак“»,

— поясняет Юрий Клевцов.

Художник Дмитрий Чербаджи

«Костюмы персонажей выполнены в стиле стимпанк. Нельзя сказать, что это очень современное прочтение, но оно идеально вписалось в музыкальный рисунок. Я рад, что премьера балета состоится в рамках фестиваля „В честь Екатерины Максимовой“. Я люблю этот фестиваль. Помню саму Екатерину Максимову — прекрасная балерина, воздушная, изящная. Рад, что в Челябинске ежегодно вспоминают ее творчество и посвящают ей постановки»,

— делится эмоциями Дмитрий Чербаджи, художник балета «Корсар».

Уже 23 июня в Челябинске стартует ежегодный фестиваль имени балерины Екатерины Максимовой. В этом году на сцене челябинского театра выступят гости из Башкирии, Екатеринбурга и Красноярска.По традиции фестиваль откроется челябинской премьерой — на сцене Театра оперы и балета им. Глинки представят балет «Корсар» в новом прочтении хореографа Юрия Клевцова.Постановщик внес изменения в либретто, сделав действие более динамичным: добавилась картина «Пиратский остров», а в сюжетной линии появилась Мария Линдси, реально существовавшая лихая пиратка XVIII века. И все это в роскошных декорациях, руку к которым приложил великолепный художник Дмитрий Чербаджи.Гости фестиваля из Башкирского государственного театра оперы и балета 26 июня в 18:00 покажут «Конька Горбунка». Театр «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга 28 июня (в 19:00) привезет сразу три этюда — «Дон Кихот» (III акт), Brahms Party и «Вальпургиеву ночь», а Красноярский государственный театр оперы и балета им. Хворостовского 30 июня и 1 июля в 19:00 представит «Раймонду» (кстати, в художественной постановке того же Дмитрия Чербаджи).Добавим, что тринадцатый фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» будет идти с 23 июня по 1 июля. Премьерный показ челябинского «Корсара» назначен на 23 июня в 19:00. Подробный репортаж с премьеры смотрите на 1obl.ru.