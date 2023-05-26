В Челябинске открывается детский парк с первым зиплайном в городе

Здесь пройдет праздничная программа с аттракционами и аквагримом

27 мая в Челябинске — открытие детского центра «Пандора парк». Это большой крытый парк со скалодромом, воздушными горками, тюбинг-трассой, с первым в городе зиплайном и батутами, которых тут больше сорока.



Зиплайн - это скоростной спуск по стальному канату, который натягивают высоко над землей. в «Пандоре» он прямо под крышей парка. Он проходит через всю территорию центра.

Каждому ребенку бесплатно сделают аквагрим. Все аттракционы — по одному билету, который покупается на входе. Билет нужен только на ребенка, двое родителей проходят бесплатно, им тоже можно кататься на горках и зиплайне.

Название «Пандора» появилось не от древнегреческого ящика со злом, как можно подумать. Это отсылка к серии фильмов «Аватар» (там планета с синими человечками называется так же). На это намекают и рисунки на стенах: на них на'ви из фильма седлают летающих существ и плавают с китами.





На открытие запланировали праздничную программу: представление иллюзионистов и большое шоу мыльных пузырей. Парк открывается в 10:00. Шоу-программа стартует в 12:00.

Открытие — 27 мая на Комсомольском проспекте, 2б. 0+