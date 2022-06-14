В Челябинске стартовал сезон еженедельных пешеходных экскурсий по городу, которые проводят сотрудники краеведческого отдела библиотеки имени Пушкина. Проект «Прогулки по Челябинску» был задуман до эпидемии COVID-19 и только набирает популярность.
Сегодня, 14 июня, в 15:00 от памятника «Орленок» на Алом поле начнется экскурсия «Улица Болотная» (об истории улицы Красной).
«Мы встречаемся раз в неделю по вторникам. Днем, как правило, приходят люди старшего возраста, а по вечерам, в 19:00, более молодая аудитория. Однажды на экскурсию записались 80 человек. Это очень много для пешеходной прогулки, пришлось делить на две группы. Люди ходят по городу и не представляют, что у них под ногами история. Во дворе гимназии № 1, например, до сих пор растут тополя, посаженные градоначальником Александром Бейвелем, но большинство горожан, что проходят мимо, об этом не догадываются», — комментирует сотрудник краеведческого отдела Центральной библиотеки имени Пушкина Олег Винковский.
Бывает, по пути к экскурсии присоединяются прохожие, которые слышат рассказ гида. 21 июня в 15:00 маршрут пройдет по улице Коммуны: «От Скобелевской до Коммуны». 28 июня в 15:00 — по Кировке, встреча возле главного входа Театра оперы и балета. Афиша есть в паблике Центральной библиотеки имени Пушкина во «ВКонтакте».
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