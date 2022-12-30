В Челябинске открылся секретный бар «Своими руками»

Название в полной мере выражает концепцию заведения

«Наш бар — это доказательство того, что можно реализовать свою идею, даже если у тебя совсем небольшой бюджет. Мы сделали ремонт своими руками, сколотили диваны, притащили и покрасили столы из бочек, сами наклеили обои, причем советские бумажные, производства Чувашской ССР! У нас было совсем немного денег, но мы очень хотели открыть этот бар. Так родилось и название»,

— рассказал Первому областному информационному агентству Евгений Иванов.