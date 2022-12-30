В Челябинске открылся крафтовый пивной бар «Своими руками». Вывески у него нет, но мы знаем адрес: мансарда на Цвиллинга, 15/1, на месте кальянной.
Сначала концепция нового заведения Евгения Иванова (он владеет и сидрерией Daddy's Choice по тому же адресу) состояла в том, что это будет бар-биржа, где стоимость напитков определяют гости: популярные стоят дороже, менее востребованные могут продаваться даже ниже себестоимости. Но, подсчитав все более внимательно, команда пришла к выводу, что модель убыточна. И поменяла концепт.
«Наш бар — это доказательство того, что можно реализовать свою идею, даже если у тебя совсем небольшой бюджет. Мы сделали ремонт своими руками, сколотили диваны, притащили и покрасили столы из бочек, сами наклеили обои, причем советские бумажные, производства Чувашской ССР! У нас было совсем немного денег, но мы очень хотели открыть этот бар. Так родилось и название», — рассказал Первому областному информационному агентству Евгений Иванов.
Стоимость ремонта составила меньше 150 тысяч рублей, и Евгений Иванов справедливо полагает, что, во-первых, это совсем небольшой бюджет для открытия нового заведения, а во-вторых, его пример вдохновит всех, кто не решается осуществить свой замысел из-за нехватки средств.
Бар «Своими руками» специализируется на крафтовых напитках российского производства, продвигая отечественных пивоваров исключительно потому, что их продукт не хуже, а иногда даже лучше европейских аналогов. Из закусок — немудреные сэндвичи, наггетсы, стрипсы… Меню трогательно напечатано на черно-белом принтере, и его дизайн не вызывает сомнения, что команда и с этой задачей управилась своими силами.
Вывески в баре пока нет (или совсем не будет), но есть указатель на стене, нанесенный с помощью трафарета. В принципе, из затеи открыть бар максимально бюджетно родилось заведение в советской стилистике: с газетными абажурами, вырезками из журналов и газет на стенах, домоткаными ковриками на диванах и очень теплой атмосферой. В туалете, например, висит маркер, чтобы каждый мог обвести на кафеле руку и оставить в истории свой след.
Все рестораны и бары, которые открылись в Челябинске в 2022 году, мы собрали здесь. И заодно вспомнили те, что закрылись.
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