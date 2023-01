В Челябинске открылся рестобар YOLO

Новое заведение находится на первой линии ЖК «Манхэттен»

Новый рестобар открыли в первую неделю января. Кухня в основном итальянская: брускетты, фокачча, семь видов пиццы, равиоли и ньокки с грибами. Но в меню кроме европейских блюд добавили и украинский борщ, и тайский суп том ям.



Винная карта — на две страницы. В ней красные, белые и розовые сорта из Италии, Португалии, Франции, Германии и пара позиций из Новой Зеландии.

YOLO — аббревиатура, которая означает «Ты живешь только раз» (You only live once).

Открыли рестобар создатели бистро Stories на Ленина, 74, которое работает в центре уже больше двух лет и известно фотогеничной подачей блюд. Кроме того, авторы YOLO держат экологичную авторскую кофейню Boho на Белом рынке, популярную у ЗОЖ-девушек: здесь подают, к примеру, кофе с имбирем, лавандой и розой в шоколаде.

Работает ресторан с 12:00 и до полуночи. Средний чек — около 1800 рублей. YOLO — уже седьмое заведение на первой линии «Манхэттена», в одном ряду с Greenery, семейным рестораном Sketch, Tortillas & grill и рестораном «Гриль Хаус».