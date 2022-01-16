В Челябинске открылся рестобар «Камчатка»

Владельцы утверждают, что у них лучший рамен в городе. А мы не поверили



В Челябинске открылся рестобар «Камчатка», новый проект слаженного тандема: ресторатор Татьяна Старовойтова и шеф Артем Бугор «держат» весь северо-запад города во власти китайского ресторана «Гонг», а еще у них точка в Гастропарке ТРК «Фокус».

И да не введет вас в заблуждение название нового ресторанчика. Никакой северной национальной кухни — топленого оленьего жира, квашеной требухи, юколы и кровяного супа. Тут от «Камчатки» разве что пара блюд с крабами. В сочетании с другими продуктами или просто клешня (500 г за 2990 рублей, что вполне адекватно для ресторанной подачи). Остальное — азиатские, японские, мексиканские и перуанские специалитеты. Благодаря тому же «Гонгу» у нового заведения сходу есть лицензия на алкоголь, так что блюда с морепродуктами сопровождает отлично составленная винная карта: рислинги для сладкого и нежного крабового мяса, чуть более насыщенный грюнер для мидий и взрывной гевюрцтраминер для пряных азиатских блюд. Не зря, ох не зря Татьяна Старовойтова когда-то открывала «Винный шкаф» на Кировке.

В январские каникулы меню прогоняли на избранных гостях и счастливчиках, которые успели забронировать местечко в маленьком зале на 40 человек. А с 13 января «Камчатка» работает по утвержденному графику среда-воскресенье, с полудня и до 22 часов.





Новое заведение открылось на Свердловском проспекте, 31, на месте кафе «Веста пицца». Пиццерия потеснила соседний «Баскин Роббинс», а освободившийся зал и летнюю веранду владельцы предложили под новый суши-бар. Для «Камчатки» стены помещения выкрасили в синий, добавили морских узоров и стильных синих стульев. Но зал выглядит пустым и неуютным. Эхо прежнего заведения в «Камчатке» видно невооруженным глазом — из дизайн-кода сильно выбиваются коричневые пластиковые окна летнего кафе, туалетные комнаты. Элементы декора, которые круто выглядели на 3d-визуализациях ресторанчика еще не доехали до Челябинска. В итоге, внутри сумрачно, скупо и скучно. Надеемся, что только пока.

Меню подают на плотных листах бумаги. Официантка Анжелика охотно поясняет незнакомые или смутно знакомые слова из меню: сливочный даси, мисо-масло, соус понзу. В «Камчатке» уверены, что лучше всех в городе готовят рамен и суши. Так что я знакомство решила начать с горячего супа. А на закуску беру севиче из лосося и не тако с камчатским крабом.

Вопрос «выносить блюда по готовности» звучит несколько странно. В моем заказе рамен, который нужно есть мгновенно, не тако, которое просто раскиснет, и севиче, которое подают холодным, а не комнатной температуры. Так что да, киваю, — конечно несите из под ножа, как-нибудь справлюсь.

«Лучший рамен в городе» ©





В меню «Камчатки» — несколько вариантов супа. Самый жирный со свининой по классическому рецепту, и более постные вариации от шефа — с курицей и пряный с говядиной. Экономлю силы, беру говяжий (порция 600 г, за 555 рублей). Приносят миску с бульоном, лапшой и мясом. Из «допов» — яйцо хандзюку (маринованное в соевом соусе), слайсы дайкона, листья шпината. Хотелось бы еще водорослей, латука и какой-то дополнительной зелени, но подача аскетична.

Лапша в супе — собственного производства. Она умеренно тонкая, хорошо напитывается бульоном, клеится во рту. Томленая говядина легко расходится на волокна. В целом вкусно, умеренно жирно, но и только. И вот знаете, брось в этот бульон рисовую лапшу вместо яичной — и вы не найдете разницы с вьетнамским фо-бо.

Крабы Мексики





Не тако с крабом — две хрустящие лепешки, сложенные конвертиком и заполненные муссом из крабового мяса и соуса. Порция в 100 г. стоит 590 рублей. Это вкусно, но на раз. В крабовом муссе несколько кусочков мяса (преимущественно из небоевого кулака, розы или коленки краба, судя по размерам и рисунку) замешаны в сливочный соус. Лепешки подаются на подушке из творожного сыра, а сверху украшены красным луком и кинзой. Они и занимают весь язык — терпкий лук (он вроде подмаринован, но недостаточно и сильно горчит), густая творожная масса и тесто. Если раньше вы крабовое мясо не пробовали — тут и не распознаете.

Радостная севичерия в угрюмом Челябинске

(Тут должно быть фото, но его нет, увы).

В камчатском меню севиче — сразу восемь позиций. Выбираю тайское севиче из лосося с манго и кокосовым лече де тигро (молоко тигра) за 695 рублей. Моя Анжелика поясняет, что де тигро — это соус из лайма. Так то она права, но если уходить в тонкости, это жидкость получается, когда рыбу поливают лаймовым соком. В моей тарелке тигровое молоко смешали с кокосовым, добавили аутентичных специй (каких именно, не уточнили). И залили смесью жирненькие кусочки лосося и манго.

В отдельности каждый продукт превосходного качества. Очень сладкий манго (боже, где вы его закупаете в Челябинске?!), плотный, мясистый лосось. Кисло-горький вкус (эту жидкость в латинской америке используют как наш рассол) очень насыщенный, обволакивает рыбку на ура, придает лососю необычные нотки. Все испортил красный лук, будь он неладен. Его добавили от души, а вот в маринаде продержали мало. И эта терпкость была лишней. Как и сухая кукуруза канча, которой обильно посыпали блюдо при подаче. Зачем вообще в тайском севиче перуанский ингредиент — я не очень поняла. В таком виде (подсушенная на огне) она не дает ни вкуса, ни запаха, ни вида.

Я вам не скажу, какой позицией из винной карты я дополнила свою трапезу, но вы попросите совета у официантов, они все более чем в курсе.

Пища богов





Все прощаю за десерт. Медовый торт умопомрачительный. Невероятно нежный бисквит, умеренный слой крема и вареной сгущенки, свежие ягоды и взрывная карамель — лучшее, что случилось со мной в тот день.

Фирменные суши, авторские настойки и десерт «Камчатка» оставила для второго визита. Как и несколько дальневосточных рыбных блюд, сочетания которых просто слух ласкают: корюшка-фри, темпура-камбала и палтус с цукини. Надеюсь, к этому времени ресторан приоденут декором, добавят подходящий музыкальный фон, а на кухню закупят красного крымского лука, который при подаче можно просто обдать кипятком.

Свеженький ресторан пользуется популярностью у челябинцев, да и фанаты китайского «Гонга» подогревают потенциальных гостей, так что для пятничных посиделок лучше бронируйте столик заранее.

