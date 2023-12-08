В Челябинске открылся новый корейский стритфуд

Точку на «Белом рынке» расписывали художники из Graffiti Russia

Новая точка корейского стритфуда MЁNDON открылась на «Белом рынке» в Челябинске.

Национальная кухня Кореи популярна в Челябинске, и это не первое заведение с кимпабами, токпоки, раппоки, корн-догами. В апреле в центре города открылась франшизное кафе Chicko одной из крупнейших сетей данного формата в России, и очередь туда не уменьшалась несколько дней.

Что касается стритфуда на «Белом рынке», его особенность в том, что точку расписывали художники из сообщества Graffiti Russia, активные участники ежегодного Областного граффити-фестиваля «НАШ MURAL — 2023», который проходил в 11 городах и поселках Челябинской области.

В январе в Челябинске при библиотеке № 8 Калининского района начал работу клуб для фанатов k-pop, корейского кино и истории.