В Челябинске открылся «Курчатов фест»

На празднике выступили Лариса Долина и Олег Аккуратов

Сегодня, 11 июля, состоялось открытие «Курчатов феста». В этом году фестиваль подарит зрителям двухдневную программу — праздник джаза, бесподобного вокала в исполнении Ларисы Долиной и Олега Аккуратова сегодня и Ильдара Абразакова и Елены Стихиной — завтра.

Народная артистка России Лариса Долина и пианист Олег Аккуратов выступили под сопровождением Челябинского государственного симфонического оркестра.

«Это наша совместная с Ларисой Александровной Долиной работа. Все в тандеме. В программе — песни, которые знают и любят люди, а также есть авторская музыка из моего будущего альбома. Есть песни-фавориты в этой программе? Ну, конечно, есть: это A whole new world из мультфильма «Аладдин», это «Город влюбленных людей. Мне в целом нравится эта программа, она очень теплая, солнечная», — сказал Олег Аккуратов.

Для зрителей со сцены прозвучали известные хиты отечественных и зарубежных композиторов.

«Прекрасно с ним работается. Замечательные музыканты и сами по себе, и в оркестре. Он очень красиво звучит, конечно, во многом благодаря дирижеру (за пультом сегодня Михаил Перевалов. — Прим. ред.) — он молодой, он очень экспрессивный, но при этом соблюдает все нюансы, нет излишней громкости — часто такое у оркестров я наблюдаю, не надо этого. Вот как сейчас — очень хорошо: плавное, красивое звучание, которое бальзамом ложится на уши», — сказала Лариса Долина о симфоническом оркестре.

«Курчатов фест» проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В прошлом году мероприятие собрало более четырех тысяч зрителей.

«Год назад мы провели первый „Курчатов фест“, который был посвящен юбилею нашего великого земляка Игоря Васильевича Курчатова. И вот теперь мы с вами решили сделать этот фестиваль ежегодным. я хотел бы сказать от всех нас слова благодарности великолепной Ларисе Долиной. Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами. И, конечно, невероятно талантливому Олегу Аккуратову, нашему большому другу. Огромное спасибо симфоническому оркестру Челябинской области под управлением Михаила Перевалова», — сказал Алексей Текслер.

Завтра для челябинцев выступят мировые звезды оперной сцены Ильдар Абдразаков и солистка Мариинского театра, выступающая на сценах Парижской национальной оперы, Большого театра Женевы, Национальной оперы Нидерландов, Елена Стихина.