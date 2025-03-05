В Челябинске открылся клуб любителей винила

Здесь будут слушать классику, джаз и рок‑н‑ролл

В Челябинске открыли клуб фанатов виниловых пластинок. «Банк винила» заработал на базе Публички, в течение года здесь будут организовывать тематические встречи и слушать музыку. Об этом сообщили в пресс-службе областной библиотеки.

В коллекции библиотеки 12,5 тысячи виниловых пластинок: классика, советская эстрада, сказки для детей. Теперь с музыкальным фондом смогут познакомиться и все желающие. В течение года будут проводить джазовые вечера, праздники в честь исполнителей-юбиляров и встречи, где можно просто поделиться своими впечатлениями. На год запланировано 12 мероприятий клуба.

Так, в начале весны клуб отметит 80-летие британского гитариста, композитора и вокалиста Эрика Клэптона, апрель пройдет под знаком Международного дня рок-н-ролла. В мае клуб проведет встречу, приуроченную ко Дню Победы: будут играть Булат Окуджава, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, Владимир Высоцкий, Марк Бернес. Летом клуб отметит Всемирный день «Битлз» и будет вспоминать саундтреки к советским фильмам. Осенью включат блюз Би Би Кинга. Завершит год декабрьское заседание клуба с новогодними песнями.

Ведущий клуба — коллекционер виниловых пластинок, диджей и эксперт по истории музыки Вячеслав Мыльников. Возрастное ограничение — 12+.

Напомним, ранее корреспондент ИА «Первое областное» писал, что молодежь Челябинска возрождает моду на виниловые пластинки.