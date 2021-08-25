В Челябинске открылся городской клуб конца XIX века, с фортепиано и библиотекой

При Историческом музее отреставрировали зал Общественного собрания в особняке Покровских

В Челябинске в честь грядущего юбилея города открылось новое общественное пространство: силами Государственного исторического музея Южного Урала восстановлен зал в особняке Покровского.





В конце XIX века этот зал Общественного собрания был чем-то вроде элитного клуба для интеллигенции и предпринимателей. Тут играли в бильярд и карты, принимали заезжих звезд, составляли развлекательную программу Городского сада им. Пушкина (тогда, в 1905—1906 годах, — Общественный сад), принимали судьбоносные для города решения. Участие в клубе было платным — 15 рублей золотом в год, да еще и вход стоил по 50 копеек. Но состоять в нем было престижно, а для бизнеса еще и выгодно.

В Историческом музее Южного Урала приняли решение восстановить общественное пространство, чтобы проводить там городские мероприятия, лектории и собрания горожан. Новый культурный объект отремонтирован на деньги горожан и станет подарком городу на юбилей.

«Сейчас здание принадлежит музею, и как только у нас появилась возможность, мы решили сделать такой подарок к юбилею города — возродить зал Общественного собрания и вновь проводить встречи в его стенах. Работы ведутся за счет средств, заработанных музеем на продаже билетов. Таким образом, здесь есть вклад всех челябинцев, побывавших в музее. И всем им я хочу сказать спасибо», — подчеркивает Владимир Богдановский, директор Исторического музея.

Работы по восстановлению зала велись три месяца. Образцами для восстановления интерьеров послужили сохранившиеся с XIX века акварельные зарисовки этих помещений. Изюминкой зала, как и полтора века назад, стало фортепиано — подлинный инструмент петербургской фабрики Шредера, дворцового поставщика. Фортепиано XIX века попало в коллекцию музея из Златоуста.





Инструмент стал главным участником церемонии открытия: сотрудникам музея удалось реконструировать концерт, который однажды давали в стенах клуба. Список музыкальных произведений они нашли в книге воспоминаний польского врача Владислава Загорского. В конце XIX века Загорский был видным членом Общественного собрания Челябинска. Он прожил в городе семь лет и вел подробные записки о всех происходящих вокруг него событиях.





Дневники хранятся в Варшаве, однако научному сотруднику Исторического музея Константину Дружинину удалось их перевести и в издательстве «Каменный пояс» выпустить отдельной книгой. В заметках есть прелюбопытные факты о челябинских общественных деятелях, городских праздниках и заседаниях клуба. Например, стало достоверно известно, что в год члены клуба изводили порядка трехсот колод карт, проигрывались в пух и прах и выигрывали крупные суммы денег.





«Информация о Загорском попалась мне на глаза совершенно случайно: я увидел в алфавитном указателе одного из варшавских архивов дом Загорского, с подписью о том, что врач несколько лет жил и работал в Челябинске. Начал искать, обнаружил дневники, а в них — три подробные главы про наш город 1880—90-х годов. Мы мало знаем про этот период, гораздо больше информации о Челябинске есть с момента прихода первого поезда на станцию, то есть с 1892-го. А в дневниках Загорского — масса подробностей, бытовых, городских и специальных, медицинских», — рассказывает Константин Дружинин.

Дневники Загорского и стали тем импульсом, благодаря которому в музее взялись за реставрацию особняка.

«Мы достаточно долго согласовывали все это с комитетом по охране культурного наследия, не слишком настаивали. Но когда Константин Дружинин предъявил мне свою архивную находку, работы по восстановлению зала закрутились стремительно», — добавляет Владимир Богдановский.





В новом общественном пространстве будут проводить регулярные музыкальные вечера. А еще площадка открыта для творческих фестивалей и частных городских проектов.