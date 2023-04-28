В Челябинске открылся фестиваль-конкурс «Гармония»

В концертном зале «Таганай» выступили лучшие народные ансамбли Челябинской области

Сегодня, 28 апреля, в челябинском концертном зале «Таганай» прошла церемония открытия окружного фестиваля-конкурса «Гармония». Перед зрителями из городов и Уральского федерального округа выступил народный ансамбль «Урал» и другие коллективы из Челябинской области.



Торжественно открыл фестиваль губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«В народе говорят, что когда играет гармонь — поет душа. С этим невозможно не согласиться. Эта фраза может быть девизом фестиваля-конкурса. Я уверен, что победителями будут все, кто выступит. Я рад, что такое активное участие принимают коллективы из Челябинской области»,— объявил со сцены Алексей Текслер.

Главной площадкой конкурса в 2023 году станет Нижневартовск. В прошлом году он «Гармония» проходила в Тюмени.

Впервые фестиваль-конкурс гармонистов прошел в Тюмени в 2022 году. По инициативе партии «Единая Россия» он стал окружным и будет проведен во всех субъектах Уральского федерального округа. Главная задача фестиваля — объединить и поддержать любителей и знатоков народной традиционной культуры.