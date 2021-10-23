В Челябинске открылся четвертый авторский фестиваль Юрия Башмета

23-24 октября известный альтист выступит в Сатке и Троицке

Авторский фестиваль известного музыканта и дирижера Юрия Башмета открылся 22 октября в Челябинске большим концертом в зале имени Прокофьева. На концерте камерный коллектив «Солисты Москвы» и Южно-Уральский симфонический оркестр Челябинской филармонии исполнили множество произведений мировой музыкальной классики, в том числе минорную симфонию Моцарта и концерт для гобоя и флейты Антонио Сальери.

«В наше непростое время, все сейчас с QR-кодами, в Челябинске все равно царит творческая атмосфера местный челябинский оркестр в прекрасной форме и они отлично подготовились к фестивалю, а во второй части прозвучал „Черный человек“ в исполнении феноменального актера Андрея Мерзликина, это поражающее выступление», — рассказал Юрий Башмет.





На сцене «Московские Солисты» с дирижером Юрием Башметом виртуозно исполнили мелодичную классику, в то время как зрители завороженно внимали. Абсолютно весь зал затихал, пока играла музыка, а между частями присутствующие щедро награждали камерный ансамбль овациями.





В выступлении также приняли участие и музыканты Южно-Уральского симфонического оркестра Челябинской филармонии. Зрительный зал филармонии посетил детский оркестр «Флейты Челябинска», руководитель которого недавно получила звание лучшего педагога школы искусств.





В рамках фестиваля Юрий Башмет заключит сотрудничество между Детской филармонией Южного Урала и Юрием Башметом, который будет принимать активное участие в жизни детских ансамблей на Южном Урале.

«Детская филармония в Челябинске долгое время пустовала, но сейчас там учится очень много музыкально-одаренных ребят, поэтому мы очень рады нашей дружбе и сотрудничеству с Юрием Башметом, который станет художественным руководителем нового образовательного центра», — поделилась супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

Особенностью фестиваля является то, что выступления пройдут не только в Челябинске, но и других городах региона. 23 октября Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы» пройдет в Саткинском ДК «Магнезит», а 24 октября в Троицке.