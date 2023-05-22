В Челябинске открылось 43 летних кафе

Веранды продолжат открывать не только на Кировке

К началу лета по всему Челябинску заработали открытые веранды у ресторанов и кафе. Уже сейчас в городе открыто 43 летника. Об этом на аппаратном совещании сообщил замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.



Как отметили в мэрии, работа в этом направлении продолжается. Позже летников по всему Челябинску станет еще больше.

«О Кировке знают многие, но о других местах тоже необходимо проинформировать. Летом горожане часто гуляют по улицам. Будет не лишним рассказать, где можно отдохнуть вечером», — отметила мэр Челябинска Наталья Котова.

Две части нашей подборки работающих летних веранд Челябинска — в отдельных материалах здесь и здесь.