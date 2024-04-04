В Челябинске открыли выставку «Недаром помнит вся Россия»

Экспозиция расскажет о подвиге казаков в Отечественной войне 1812 года

В Доме Общественного собрания представили выставку южноуральского художника Михаила Воронова-Кушаковского, посвященную 210‑летию взятия Парижа и 450‑летию Оренбургского казачьего войска. В мероприятии поучаствовала учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.





Коллекцию представили десять картин, рассказывающих о подвиге уральских казаков и героизме башкирских и нагайбакских воинов. Каждое произведение было написано с натуры, для чего специально были воссозданы исторические сцены: изготовлены декорации, пошиты костюмы, привлечены опытные реконструкторы.





«Мне кажется, что [и взрослым] и детям будет очень интересно посмотреть картины и понять всю гордость, что Александр I, как завоеватель и победитель Наполеона, пошел с войсками, в том числе южноуральскими воинами, и восстановил мир во всей Европе, легитимную власть во Франции. Всё, конечно, было не так легко и просто, но недаром помнит вся Россия эти памятные дни. Я благодарю нашего художника за такую внимательность к деталям, к истории, которая касается непосредственно всех нас», — отметила Ирина Текслер.





Михаил Воронов-Кушаковский отметил, что серию картин задумывал почти три года назад, и картины — лишь верхушка айсберга погружения в историю нашей страны. При подготовке к проекту художник с командой изучал старинные песни на нагайбакском и башкирском языках, народные сказы об эпохе.





«Я думаю, что и дальше буду служить своим творчеством на благо нашей Родины, просвещения и сплоченности наших народов: башкир, нагайбаков, мишарей, тептярей, татар, русских. Чтобы мы были все как пальцы на руках и могли „крепко сжать кулак“ и дать отпор нашим врагам», — поделился художник.





Окунуться в историю Уральского казачества XIX века можно будет до конца месяца.