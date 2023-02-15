В ЧелГУ открыли выставку живописи и графики, скульптурных композиций и даже почтовых документов на космическую тему. Главный экспонат — осколок метеорита. Кроме того, группа ученых ЧелГУ поделилась результатами многолетних исследований метеорита и рассказала о том, как космический обломок повлиял на российскую и мировую науку, какой след Челябинск теперь оставил в космосе.
Гостем события стала Ирина Текслер, общественный деятель и учредитель Фонда 2020.
«Я благодарю ЧелГУ за это познавательное мероприятие. Сегодня для меня было много открытий. Например, что где-то там во Вселенной целая планета носит имя Челябинска. Метеорит вдохновляет ученых, художников и скульпторов на новые открытия, дела, свершения», — отметила Ирина Текслер.
В ЮуРГУ презентовали научно-популярный фильм «Звездный камень». Съемочная группа «ЮУрГУ-ТВ» собрала воедино воспоминания сотрудников университета о том дне и очень важную историю — как поддерживали рабочий режим в тот день в стенах учебного заведения, как быстро приводили в порядок разрушенные фасады корпусов и разбитые окна переходов. А главное — как гости из космоса побудил создать на базе университета молодежное конструкторское бюро «Астероид», участники которого разрабатывают модели космических аппаратов, двигатели и другие технологии, которые в будущем защитят Землю от метеоритных атак и комет. Кроме того, в фильме мелькают кадры хроники от 15 февраля 2013 года и виды Челябинска.
Вместе со съемочной группой «ЮУрГУ-ТВ» и ректором университета Александром Вагнером на сцену вышла и Ирина Текслер. После теплых слов в адрес создателей фильма она добавила, что документальный проект может пополнить коллекцию презентационных роликов про челябинский метеорит.
«Челябинский метеорит стал настолько значим для области, что превратился в туристический бренд. Да, гостям нашего региона интересно и про Танкоград, и про Аркаим. Но в первую очередь все спрашивают про метеорит. Здорово, что появляются документальные фильмы, которые рассказывают подробности события», — подчеркнула в своем приветственном слове Ирина Текслер.
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