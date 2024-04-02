В Челябинске открыли выставку белорусского художника

Его картины близки по духу и белорусам, и уральцам

В преддверии Дня единения народов Беларуси и России (отмечается 2 апреля) в Челябинске открыли выставку картин Василия Шмурадко. О стартовавшей экспозиции рассказали в пресс-службе Штаба общественной поддержки области.

Выставка посвящена родине художника — Беларуси, но на каждом полотне будто бы видишь знакомые уральские пейзажи: деревянные домики, широкие реки и, конечно же, густые непроходимые леса.

«У нас много общего. Например, любовь к родным местам, людям, понимание, доброта и забота о других. Моя мать из России, а отец из Беларуси. Для меня роднее русских и белорусов никого нет. Никогда не разделял их, для меня обе эти страны одинаково дороги», — рассказал художник Василий Шмурадко, принявший участие в открытии экспозиции.

Как отмечают организаторы, выставка должна напомнить о важном дне, который отмечают 2 апреля, — Дне единения народов России и Беларуси. Народы, объединенные одной культурой и одной историей, «всегда дружили и будут дружить».

Выставка будет работать в течение двух недель.