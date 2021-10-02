В Челябинске открыли сквер для юных художников

На площадке около Детской художественной школы искусств будут проводить пленэры

В Челябинске на территории Детской художественной школы искусств открыли новый сквер. Юные художники уже провели свой первый пленэр на свежем воздухе. Как отмечают в пресс-службе управления культуры Челябинска, в сквере есть все необходимое для качественного обучения в любую погоду.

В сквере на территории школы искусств теперь есть обустроенные тропинки, зеленые зоны и, конечно же, зоны для творчества. Также там установили перголу с прозрачным навесом, которая позволит ученикам заниматься живописью при любой погоде. Кроме того, при благоустройстве парка уделили особое внимание обеспечению доступной среды для маломобильных граждан.

«Новый сквер станет местом проведения уроков на открытом воздухе — пленэров, которые являются неотъемлемой частью процесса обучения. Ведь только в ходе пленэрной практики юные художники осуществляют активное исследование природы в ее естественном проявлении, подмечая изменения света и цветовых оттенков»,— отмечают в управлении культуры Челябинска.

Концепцию благоустройства сквера разрабатывали сотрудники Детской художественной школы искусств с учетом потребностей образовательного направления. Общественное пространство реконструировали по проекту инициативного бюджетирования.