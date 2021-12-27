В Челябинске открыли Ледовый городок

Один из главных объектов площадки – Дом Деда Мороза от медиахолдинга «Первый областной»

Вечером 27 декабря на площади Революции в Челябинске состоялось открытие Ледового городка. На праздник пришел Дед Мороз и первые лица города.



На входе всех встречают верблюд, лошадь и милый пони. За деньги можно покататься и пофотографироваться. К верблюду приковано больше всего внимания, а он не из скромных: ходит, гордо поглядывая на всех сверху вниз.

За воротами – сказка. Одна из самых крупных ледяных фигур - трехглавый дракон. Особой праздничной романтики добавляют подсвеченные деревья.











Для ребят не только организовали представления на сцене – по всей территории городка ходят аниматоры в костюмах и устраивают подвижные игры.











Длинная очередь выстроилась к Дому Деда Мороза – проекту ОТВ. В уютном деревянном домике главный новогодний персонаж встречается с детьми.Ребята читают стихи. Как рассказали корреспонденту ИА «Первое областное», некоторые родители заранее приносят сюда подарки, чтобы Дед Мороз неожиданно поздравил малыша.































Своих детей в праздничный домик привел гендиректор медиахолдинга «Первый областной» Олег Гербер. Он рассказал, что рад популярности новогоднего проекта ОТВ у челябинцев.



«Самый лучший результат будет, когда мы вновь здесь увидим очереди. Например, в прошлом году, когда пришел сюда с детьми, так в него ни разу и не попал. Мы же все воспитываем наших детей на сказках про Деда Мороза, конечно, многим это интересно», – поделился Олег Гербер. Спустя 10 минут за окном уже появилась оживленная толпа.





Если еще не купили новогоднюю елку – сейчас самое время. Читайте инструкцию ИА «Первое областное» о том, как выбирать главный праздничный атрибут.

