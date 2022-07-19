«Выставка с данным названием в принципе не может быть неактуальна, потому что вирусы — это микроорганизмы, которые живут с нами всю жизнь. Если мы вспомним историю, то поймём, что человечество всегда сталкивалось с этой угрозой — с эпидемиями и пандемиями. Выставка даёт нам знания о том, как защититься от вируса, как с ним жить, как сосуществовать, с одной стороны научные, а с другой — адаптированные под сознание любого человека, будь то учёный, студент-медик или школьник»,

— прокомментировала первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

C 14 июля по 31 августа вход на выставку будет бесплатным, с сентября – по стоимости входа в парк «Россия – моя история». Рекомендованный возраст посетителей: 12+.

Проект проводится Политехническим музеем совместно с Национальной иммунобиологической компанией («Нацимбио») Госкорпорации Ростех при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства здравоохранения РФ, Правительства Челябинской области и АНО «Дирекция фестивальных мероприятий Челябинской области».