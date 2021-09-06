В Челябинске открылась выставка в поддержку зала Союза художников

Первую картину с экспозиции купила Ирина Текслер

В Челябинске сложилась непростая ситуация с выставочным залом местного отделения Союза художников. Мы уже рассказывали, как так вышло, что творческая организация задолжала за аренду и коммунальные расходы четыре миллиона рублей. И что происходит в самом здании, тоже рассказывали. Однако новый челябинский председатель Геннадий Жихарев не сдался и пытается найти выход из ситуации. Первым делом он бросил клич среди членов Союза и создал фонд творческих работ — картины, скульптуры, необычные арт-объекты, которые художники безвозмездно передали на специальную выставку.





«Я настроен спасать ситуацию. Многие мои коллеги уже опустили руки, решили: умирать так умирать, зал мы потеряли. Но я настроен бороться, потому что не нам останавливать историю, которую начинали наши великие предшественники: Вандышев, Русаков, Сосновский, Перовская. Мы — их преемники, нам продолжать их дело», — говорит Геннадий Жихарев.





Поэтому 3 сентября в здании пока еще Челябинского отделения Союза художников России открылась специальная выставка. Любое произведение искусства с экспозиции можно было купить. Или хотя бы рассказать об этой возможности всем вокруг.





«Мы просили художников приносить то, что жалко. Те работы, которые пришлось оторвать от сердца. И наши художники откликнулись. Кто-то заявил одну-две работы, а кто-то сразу пять! Мы не озвучиваем цены публично: большинство художников эту ответственность и вовсе на нас переложили. Кроме того, у каждого произведения искусства своя цена и мы бы не хотели, чтобы члены Союза равнялись друг на друга. Все понимают, куда и на что пойдут собранные средства»,— уточняет Геннадий Жихарев.

В нескольких залах разместились десятки работ. Это пейзажи, абстракции, керамические экспонаты, картины в технике батик. Есть урбанистические пейзажи Челябинска, фантастические картины из будущего, простые натюрморты и несколько философских работ, которые сильно задевают зрителя за живое.





Известный челябинский художник Валентин Качалов представил на выставку сразу пять абстракций. Они были написаны много лет назад, тогда это был большой проект группы художников, почти триста картин! Покупателя работы не нашли (да и не искали), поэтому теперь гордо занимают одну из стен выставочного зала. Валентин Качалов уверен, что выставочный зал необходимо сохранить, потому что художники должны выставляться не абы где. Мастер против того, чтобы искусство подавалось зрителям в перерыве между пирожком и компотом, это унизительно.

«Я буду рад, если нам удастся продать работы, сохранить зал. Потому что зал — это наше достояние. Залы в разных городах России уже давно пошли с молотка, и надеюсь, Челябинск свой отстоит. Как-то меня и моих друзей на автобусе возили на ЧТЗ. Забили машину картинами и поехали: меня в один цех, другого художника еще куда-то. И вот сидят рабочие, у них полчаса до следующей смены. Жуют, в зубах ковыряются, переодеваются. И я стою как дурак, пытаюсь рассказать про свои картины. А ощущения ценности нет, уважения», — Валентин Качалов горестно качает головой.

Рядом с коллегой — Сергей Манюшко. Челябинский пейзажист очень любит город, во время прогулок фотографирует и делает этюды. А для выставки предоставил два урбанистических городских пейзажа — на рассвете и вечером. И вроде линия зданий вдоль берега Миасса узнаваема — Исторический музей, филармония. Но что-то неуловимо не то.





«А вы обратите внимание, что порядок слегка изменен, это не достоверная картина, а моя фантазия, мое отношение к набережной, к городу, к береговой линии, в реальности вы такого не увидите. Расположение этих цветовых пятен, зданий мне диктовала композиция», — мы подхватываем настроение Сергея Манюшко, его очарованность городом и долго не можем отойти от работ.

В выставочном зале играют на скрипках, гости переходят от картины к картине. Официальная церемония запоминается словами «Мы к вам не с протянутой рукой, а деловым и культурным предложением». Публика и журналисты оживляются, когда по монументальной лестнице поднимается Ирина Текслер, первая леди Челябинской области и основатель Фонда 2020.





«Мне очень импонирует новый председатель челябинского Союза художников, его подход к решению проблем — с предложением бизнес-партнерства. На эту арт-акцию „Спасибо“ я пригласила своих друзей, уверена, что и силами Фонда 2020 мы здесь сможем найти работы, которые украсят Челябинск, его общественные пространства. Что касается меня, то я люблю импрессионизм, если честно. На лестнице, ведущей в этот зал, есть очень монументальная работа художника, который, к сожалению, ушел из жизни. Эта работа меня удивила. Чудесно видеть, раскрывать город глазами художников», — отметила Ирина Текслер.

Первая леди и ее коллеги из Фонда 2020 переходили от картины к картине, пока не остановились у двух пейзажей Сергея Манюшко. Несколько фраз и...





«Думаю, эти картины достойны украсить наши общественные пространства. Мы обсудим это с министерством культуры. Пусть такой Челябинск увидят, запомнят люди. Мне нравится настроение, которое вы передали, затишье перед рабочим днем. Спасибо большое, наш выбор был достаточно прост», — Ирина Текслер поблагодарила художника за участие в выставке.





А сам Сергей Манюшко отметил, что писал картины в лиричном настроении и вдохновение черпал в самой атмосфере Челябинска.