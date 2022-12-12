В Челябинске открылась выставка советских елочных украшений

Игрушки времен СССР собрали читатели библиотеки № 23

Выставка-инсталляция новогодних украшений прошлого столетия «История в игрушках: елочные украшения времен СССР» открылась в челябинской библиотеке № 23 в Ленинском районе. Ее особенность в том, что игрушки собрали и принесли из домашних коллекций сами читатели.



«Наши читатели сами эту выставку и придумали. Собрали такие ценные образцы, которые дома хранят и бережно передают из поколения в поколение. Самым старинным игрушкам больше 70 лет! По этим украшениям можно проследить историю страны, ведь в СССР стеклянные игрушки создавались под влиянием исторических событий. Например, есть украшения в честь достижения в области воздухоплавания: шикарный аэроплан, парашюты, самолетик из стеклянных бусинок», — комментирует библиотекарь Светлана Беляева.



На выставке собраны игрушки на прищепках, плоские картонные фигурки, стеклянные шары, блестящие сосульки, фонарики, домики, шишки и пирамидки. В библиотеке уверены, что особый восторг эти ретроукрашения вызовут у молодой аудитории. Помимо елочного декора выставлены журналы с подборкой интересных фактов о новогодних украшениях времен СССР.



Выставка-инсталляция «История в игрушках...» продлится до 14 января. Вход свободный.