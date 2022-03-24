В Челябинске открылась выставка с синташтинской колесницей и находками времен бронзового века

Экспозиция стала частью исторического проекта «Путешествие в Страну городов»

24 марта в челябинском историческом парке «Россия — Моя история» открылась предметная выставка «Интересное время: Бронзовый век — век героев». На экспозиции показали орудия труда бронзового века, глиняную посуду, воссозданные костюмы жителей древних поселений и реконструкцию синташтинской колесницы, которую сделал челябинский археолог Иван Семьян.







Выставка о бронзовом веке — часть исторического проекта «Путешествие в Страну городов», который посвящен истории Аркаима. Реализован он благодаря поддержке фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.

«Очень приятно осознавать, что у нас, на Южном Урале существовала колыбель бронзового века — Аркаим. История „Страны городов“ достойна изучения не меньше, чем древнегреческая и древнеримская цивилизации и я рада, что все больше людей интересуются нашей историей», — поделилась учредитель фонда 2020 Ирина Текслер.

На выставке можно увидеть элементы быта, которые нашли во время раскопок в Аркаиме и на других древних стоянках Южного Урала: глиняные горшки, орудия труда и остатки украшений.





Здесь же выставлена недавняя находка — разбитый череп колесничего. Его нашли в захоронении вместе с вожжами, поэтому ученые сошлись во мнении, что череп принадлежит древнему воину-колесничему.

На экспозиции также можно узнать историю предметов на интерактивных экранах, а после посещения выставки в парке предлагают проверить свои знания в небольшой викторине.





Интерактивная экспозиция «Интересное время: Бронзовый век — век героев» будет открыта для посещения в мультимедийном парке «Россия — Моя история» до мая.