В Челябинске открылась выставка роботов

Собрано 85 экспонатов, среди которых роборыба, робот Трамп и робопес

На четвертом этаже ТРК «Гагарин Парк» открылась выставка «Фестиваль роботов». В экспозиции представлено 85 различных устройств, которые познакомят детей и их родителей с новыми технологиями. В коллекции роборыбы, робоактер, роботы-официанты, а также гуманоиды и домашние роботы-помощники.



На выставке работают интерактивные площадки: можно устроить гонки в очках виртуальной реальности, танцы с пластичным роботом-помощником Джибо и научиться управлять роботами-пауками. Каждые полчаса устраивают шоу, в программе выступление гимнастов будущего и знакомство с робопсом, который умеет ходить на четырех лапах и делать сальто.

Выставка приезжает в Челябинск не первый раз, одна из новинок экспозиции — голограмма, парящая в воздухе. Она видна невооруженным глазом, специальные очки не нужны. Сотрудники научат управлять голограммами и объяснят, как они работают.

«Фестиваль роботов» работает с 28 января по 13 марта. Билеты в будний день 599 рублей для детей и 699 — для взрослых, в выходной 699 рублей — детский и 799 — взрослый. В стоимость входит двухчасовое посещение.