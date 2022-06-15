В Челябинске открылась выставка рельефных полотен и авторских игрушек

К вернисажу художник создал арт‑объект из тыквы

Во вторник, 14 июня, в галерее Ларисы Депершмидт на Лесопарковой открылась персональная выставка Сергея Юдичева «Незримый мир». В экспозиции собраны рельефные работы художника — фанеры, исчерканные вдоль и поперек ножом. В некоторых работах можно узнать фигуру мифического существа, например русалки, а в других показаны эксперименты с материалами: кожей, бумагой и железом.

Одна из представленных картин — «Русалка, конь и море». Полотно создано в рамках лаборатории Уральской индустриальной биеннале — 2021. На полотне Сергей отразил вечный спор между зрителем и художником: зрители постоянно говорят, что должен изображать художник, но художник не собирается идти на поводу, хоть и не может отказаться от публики.

«Объекты для полотна „Русалка, конь и море“ художник искал в интернете — выбрал самые популярные запросы сюжетов для интерьерных картин. В топ-3 вошли голые женщины, лошади и морские виды. Их художник и изобразил и сделал максимальную пошлятину, китч», — объясняли работу художника на Уральской индустриальной биеннале.

«Русалка, конь и море»



В экспозицию «Незримый мир» вошла коллекция деревянных игрушек художника. Еще один необычный экспонат — арт-объект из тыквы. Плоды будут подвешены под потолком.

«Художника вдохновляет культура разных народностей и философские направления, попытки осмысления зарождения и пребывания человека на этой планете. Например, тыква отсылает к африканской культуре», — рассказывает куратор выставки Александр Путинцева.

Большая часть полотен Сергея Юдичева выставлена на продажу. Среди них — абстракция «Озеро Чебаркуль». Цена за работу из фанеры, по данным сайта art-most.com, 60 тысяч рублей.

Картина «Озеро Чебаркуль»



Отметим, что Сергей Юдичев окончил челябинское училище по специальности художник-декоратор в 1985 году, а после учился на модельера-конструктора обувного производства в Санкт-Петербурге. Долгое время был предпринимателем, а творчеством занялся в 2004 году.