В Челябинске открылась выставка, посвященная жизни Александра Невского. В комиксах

Интерактивный проект будет интересен школьникам и взрослым

В мультимедийном парке «Россия — моя история» 1 сентября открылась выставка «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа». Большой интерактивный проект рассказывает о детстве и первых подвигах князя, Ледовом побоище и роковой встрече с монгольским ханом Берке.

На торжественном открытии выставки собрались представители общественной и культурной жизни Челябинска: Ирина Текслер, министр культуры Алексей Бетехтин, заместитель губернатора Вадим Евдокимов, Владыка Алексий и представители Челябинской епархии, директор публичной библиотеки Наталья Диская, директор Камерного театра Илья Коломейский и многие другие.





Гостей выставки встречали представители клубов исторической реконструкции. У лестницы народный ополченец верхом на коне, у входа — стражники. А в первом выставочном зале — народный богатырь в кожаных доспехах, который в жарком бою побеждает шведа. У стены разложены атрибуты воина — мечи, щиты, кольчужки и шлемы.





«Ведь это не XIII век вовсе, и не русская вещь. Это 14 век, шлем явно из Европы», — отец Игорь Шестаков вертит в руках шапель (железный шлем с полями, как у шляпы, прим. ред).

Реконструкторы улыбаются: а батюшка разбирается в амуниции, первый человек, который указал верную эпоху.





«Я на самом деле очень люблю исторические реконструкции, они погружают в атмосферу, приближают историю», — Ирина Текслер с любопытством оглядывает снаряжение и самих бойцов.

В лабиринтах мультимедийного музея на экранах разворачивается история детства и взросления Александра, рассказанная в... комиксах. Динамичные картинки с короткими подписями и диалогами сменяют друг друга, демонстрируя «княжеский постриг» четырехлетнего мальчишки, дружеские шалости, первые уроки искусства владения мечом (липовым), кассы чтения и письма, первые самостоятельные решения в стенах Новгорода.





Экран за экраном и вот перед публикой большой интерактивный стол, на котором реконструируют Ледовое побоище.

— «На самом деле, никто под лед не проваливался. Это миф, режиссерский ход Эйзенштейна в фильме «Александр Невский». Красочный, интересный, но миф, — рассказывает экскурсовод.

— «Поправлю, это ход не Эйзенштейна, а Петра Павленко, писателя и автора сценария фильма», — вмешивается Игорь Шестаков.





Я иду с Отцом Игорем рядом и он неспешно рассказывает, что выставка не абсолютно достоверна («ну кто на Руси говорил «подлые шведы», не было такого, их называли свеи»), но это и не требуется. Главное, здесь отражены основные факты в очень удобном для молодежи формате.





История продолжается, группа экскурсантов проходит зал, где разворачиваются эпизоды княжения Александра Невского. Между экранами с комиксами расположились реконструкторы, которые представили одежды и украшения Древней Руси, старинные книги, оружие, травяные сборы. Гости попробовали писать пером и чернилами, связать кольчугу из металлических колец.





«В день знаний мы даем старт федеральному выставочному проекту, который посвящен 800-летию с момента рождения Александра Невского. Эта выставка играет важнейшую роль в воспитании молодежи. И на помощь приходят новые подходы, цифровые технологии. В парке «Россия — моя история» прекрасно сочетаются инновации и исторический контекст. Сегодня здесь мы можем погрузиться в атмосферу XIII века и Древней Руси. Челябинская область является пилотной площадкой для федеральных проектов по патриотическому воспитанию и цифровому образованию. Подобные интерактивные выставки нам необходимы. Я надеюсь, класс моего сына здесь побывает», — поделилась впечатлениями Ирина Текслер, общественный деятель и учредитель Фонда 2020.





На высокой ноте в мультимедийный зал выходят участники хора при храме храме «Достойно Есть». Поют «Выйду ночью в поле с конем» и что-то церковное.

«Эта выставка очень живая, информативная, будет интересна детям и молодежи. Александр Невский заложил основы нашей государственности, нравственности. Он был успешным дипломатом и доказал, что не всегда решать вопросы можно лишь мечом. Это важно для воспитания наших детей», — подчеркнул Владыка Алексий.





Выставка, посвященная Александру Невскому открыта в парке «Россия — Моя История», в ТРК Гагарин-Парк. Экспозиция работает ежедневно, посещение для организованных групп — бесплатное.