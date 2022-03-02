В Челябинске открылась выставка портретов XX века

В Историческом музее Южного Урала собрали 140 портретов в разных техниках

В Историческом музее Южного Урала открылась выставка «Искусство портрета». Представлены мастера челябинской школы живописи: художники Фехнер, Вандышев, Загороднев, Черкасов и скульптор Гилев. С портретов смотрят друзья и родственники художников, Герои Социалистического Труда и вожди советского народа.



В экспозиции собраны сто сорок произведений, среди которых не только живописные работы, но и скульптуры, гравюры, чугунное литье и даже медали.

Кроме того, 1 марта в Историческом музее Южного Урала открылась благотворительная фотовыставка «Дети — цветы жизни», которую организовала московская организация «Женщины России».