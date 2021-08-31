В Челябинске открылась выставка миниатюр, посвященная советским мультфильмам

Автор фигурок челябинский физик Владимир Королев

В челябинской библиотеке им. А. С. Пушкина открылась выставка «Герои мультфильмов в миниатюрах».



Автор выставки Владимир Королев — физик по образованию, который когда-то работал в милиции. Последние пять лет Владимир занимается изготовлением фигурок из гипса. Челябинец очень любит советские мультфильмы, и лепит персонажей, которые знакомы ему с детства. В коллекции герои мультфильма «Остров сокровищ», а также Железный дровосек, Барон Мюнхгаузен, Бармалей, Двое из ларца, Лягушка-Путешественница и другие миниатюры.

«Одну фигурку я делаю месяц. Метод называю холодной отливкой. Сначала леплю фигурку из воска. Затем беру шпатель и обмазываю ее силиконом. Через сутки она застывает. Разрезаю, удаляю воск, зачищаю шов, склеиваю, оставляя воздухоотводы, обматываю ниткой. Форму заливаю гипсом и жду несколько дней, чтобы застыла. А потом бормашинкой и штихелями дорабатываю под микроскопом», — рассказывает Владимир Королев о своем хобби.

Выставка фигурок Владимира Королева открыта в отделе научно-популярной литературы Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина по адресу ул. Коммуны, 69. Посетить ее можно до конца сентября.