В Челябинске открылась выставка художника Валентина Качалова

Его панно украшает главные ворота Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге

В выставочном зале Детской художественной школы искусств (ул. 40-летия Октября, 21а) открылась выставка «Радуга жизни». «Художка» подготовила экспозицию работ Валентина Качалова, который много лет был преподавателем в художественной школе. В прошлом году он ушел из жизни.

«Картины Качалова хранятся в галереях и музейных экспозициях, в частных коллекциях в России и за рубежом. Монументальные работы художника открыты взорам тысяч людей. Валентин Качалов выполнил мозаичные работы во многих православных храмах в различных городах России. А огромное мозаичное панно Качалова „Спас Нерукотворный“ украшает главные ворота Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге», — рассказывают организаторы выставки.

Коллеги Качалова отмечают, что его картины наполняют зрителей благостью и теплом, жизнь предстает в праздничности и легкости. Подтверждением этому является один из экспонатов выставки: елка, украшенная рукотворными открытками, которые Валентин Качалов рисовал и дарил к каждому Новому году своим сыновьям. Это трогательные рисунки с отеческими пожеланиями из домашней коллекции Качаловых.

Выставка будет работать в выставочном зал ДХШИ до 19 февраля. Вход свободный.